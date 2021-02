Benfica. Rui Costa dá tolerância zero à equipa de futebol

A uma jornada do final da primeira volta do campeonato da I Liga o Benfica está a nove pontos do primeiro lugar.





O dirigente sem se refugiar em desculpas, entrevistado pelo jornalista Pedro Pinto, afirmou: “Compreendo que, para muita gente, possa parecer estranho. Estamos a nove pontos do primeiro classificado, mas é expressamente proibido no Benfica, a uma jornada de terminar a primeira volta, alguém pensar que o campeonato está acabado. Esta mensagem é para dentro e para fora. Não estamos na posição em que queríamos estar, mas estamos longe de poder mandar a toalha ao chão. Nem nos jogos amigáveis o Benfica pode entrar em campo sem ser com o objetivo de ganhar. A ambição tem de ser sempre a mesma, e hoje mais do que nunca, até por uma razão muito simples: fomos nós que nos colocámos nesta posição, somos nós que temos de sair dela”.





Responsabilidades







Como assumir as responsabilidades e sair da atual situação foi o que Rui Costa fez questão de sublinhar…



“Não se chega a este ponto da temporada, com este atraso no Campeonato, sendo responsabilidade de apenas uma pessoa. Dentro da estrutura do futebol (todos os elementos que gravitam à volta da equipa, o staff, a equipa técnica, os jogadores...), ninguém sai ilibado desta responsabilidade. O primeiro ponto de honra que todos temos de fazer ao dia de hoje é, todos juntos, assumir essa responsabilidade. Temos de ter a plena consciência de que o que foi feito até ao momento não é o que estava idealizado, não é o que foi preparado para ser feito e, portanto, vamos assumir todos nós, comigo à cabeça, a responsabilidade do que aconteceu até este momento. Porém, a época ainda é longa, e é daí que também pego para dizer que ninguém está autorizado a mandar a toalha ao chão. Antes pelo contrário, é neste momento que se vai ver quem tem capacidade para representar um clube com a dimensão do Benfica. E este é um aviso para todos nós, onde eu me incluo. É uma responsabilidade muito grande representar este clube, mas é uma responsabilidade ainda maior abandonar uma época a meio. Até ao final da época vamos ver quem são os homens que temos dentro de casa para assumir esta responsabilidade e para dar a volta a esta situação. Temos tempo para fazê-lo. Pode parecer quase impossível, são nove pontos de atraso, mas também ainda faltam 18 jogos. A dificuldade que temos neste momento fomos nós que a criámos. Temos de ser nós a ter capacidade para sair dela”.







Futuro







Sobre a forma de encarar o futuro próximo e o grau de exigência lançado ao grupo de trabalho o administrador foi claro ao frisar: “Temos até ao final da temporada 18 jogos do Campeonato, temos uma Liga Europa e temos uma meia-final da Taça de Portugal para disputar também. Três competições onde estamos inseridos e onde procuraremos fazer de tudo para as conquistar. Quem não estiver em condições de assumir essa responsabilidade não irá fazer parte do grupo. Isto é ponto assente. E não vale só para uma das partes ou componentes do grupo de trabalho. Vale para todas as componentes do grupo de trabalho, onde eu me incluo. É um momento para homens de grande coragem, atletas de grande coragem, treinadores de grande coragem e dirigentes de grande coragem. Nós representamos o maior clube do País, sabemos todos a responsabilidade que é representar esta camisola. Eu tenho esse prazer há 40 anos, esse orgulho, e quem não conseguir sentir isso, quem não conseguir sentir essa vontade, ou quem temer essa responsabilidade, não pode encarar este desafio da maneira como nós queremos encarar”.

As causas que levaram o Benfica a chegar a esta situação estão identificadas e agora o dirigente abre o caminho…”.





Jorgre Jesus







Sobre o estado de saúde do míster Jorge Jesus, o administrador da SAD revelou: “Foi outra perda importante. O míster Jorge Jesus está melhor, está a recuperar bem, mas não conseguimos dizer ainda quando é que ele estará presente, quando é que pode voltar a treinar. Esperemos que o mais breve possível, mas neste momento a maior preocupação é pela sua saúde e não pelo dia em que ele volta a treinar a equipa. Em relação ao Jorge Jesus, esta é a nossa principal preocupação. Deixá-lo recuperar bem porque, de facto, isto não é uma brincadeira e quando se mete a saúde tudo o resto vai para segundo plano”.





O futuro próximo é já sexta-feira no jogo com o Vitória de Guimarães na Luz. Um jogo que vale três pontos e uma atitude renovada como admite o dirigente…

”.





Relação com outros agentes







Sobre a relação com a liga de clubes, com a arbitragem e com o mundo exterior do futebol, Rui Costa denotou pragmatismo na abordagem deste “dossier”…

”.





Balanço e atitude







A terminar e no balanço geral da primeira parte da temporada o director do futebol encarnado sublinhou: “Há aqui duas mensagens claras: a responsabilização por aquilo que não fizemos até ao momento e que deveríamos ter feito, o não mandar a toalha ao chão; e termos aqui um caminho pela frente para percorrer, o qual me faz estar, neste momento, com uma extrema confiança de que é possível chegar ao final do Campeonato com o título na mão. É neste sentido que vamos trabalhar e procurar eliminar todos os erros que cometemos até aqui. Se vamos tarde, ou não, só lá à frente é que vamos saber. Mas, até lá, ninguém vai mandar a toalha ao chão. As mensagens que pretendo passar, sobretudo para dentro do balneário, é que quem não estiver disposto a este sacrifício e empenho em representar um clube desta dimensão não vai lá estar dentro. E se estivermos todos, temos todas as condições para ainda chegar ao título. É isso que vamos procurar fazer dia a dia.





Não basta chegar ao jogo e fazer um malabarismo, um carrinho… É trabalhar dia a dia para que seja possível chegar ao dia do jogo e ganhar… Os nossos adeptos não querem saber – e respeito isso perfeitamente – quantos casos de COVID-19 tivemos, ou que problemas tivemos ou deixámos de ter. Nós temos de assumir e respeitar isso e, acima de tudo, entrar em campo sabendo que clube representamos, quais as nossas responsabilidades, e que no final do dia temos de ganhar o jogo. Ponto final”.





c/slbenfica