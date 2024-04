Benfica tenta recuperar confiança frente ao Marselha

Depois de ter estado no "top 8" da "Champions" em 2021/22 e 2022/23, o Benfica vai em busca da terceira presença no "top 4" da Liga Europa, repetindo 2012/13 e 2013/14, épocas em que, sob o comando de Jorge Jesus, foi finalista vencido.O "onze" de Roger Schmidt, que começou a época com a conquista da Supertaça (2-0 ao FC Porto), tem esse objetivo e, agora, essa prioridade, numa altura em que, no campeonato, só precisa de defender os confortáveis nove pontos de vantagem que tem para o terceiro colocado.





Histórico dá esperança



Em matéria de antecedentes face ao Marselha, eles não poderiam ser mais favoráveis, já que o Benfica afastou o conjunto do sul de França nos dois duelos anteriores, graças a golos de Vata, nas meias-finais da Taça dos Campeões de 1989/90, e Kardec, nos "oitavos" da Liga Europa de 2009/10.



Na globalidade, o conjunto da Luz tem também um balanço muito favorável no confronto com gauleses, pois ultrapassou nove de 11 eliminatórias, caindo apenas duas vezes, perante Bordéus (1986/87) e, há 26 anos, face ao Bastia (1997/98).



Do seu lado, o Benfica tem ainda a invencibilidade caseira em jogos da Liga Europa (desde 2009/10), num total de 29, sendo que, pela Luz, passaram, entre outros, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Juventus, Paris-Saint Germain e Bayer Leverkusen.



Os encarnados têm também um registo impecável em jogos da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, pois ganharam sempre, frente a Liverpool (2-1), PSV Eindhoven (4-1), Newcastle (3-1), AZ Alkmaar (1-0, fora) e Eintracht Frankfurt (4-2).



A formação de Roger Schmidt vai, assim, em busca do triunfo, de forma a chegar em vantagem ao Vélodrome, onde a eliminatória se decidirá em 17 de abril.





Equipa gaulesa em crise



O Benfica não chega, porém, a este jogo com a moral em alta, depois de dois jogos com o Sporting em que até correspondeu a nível exibicional, mas falhou rotundamente em matéria de resultados, não conseguindo as vitórias que precisava.



A Liga Europa é a prova que sobra e pela frente os encarnados também vão apanhar uma equipa num mau momento, perdida no oitavo lugar da Ligue 1, que não dá acesso a participar em nenhuma das três competições europeias da próxima época.



O treinador Jean-Louis Gasset, que em 20 de fevereiro sucedeu ao italiano Gennaro Gattuso, perdeu os últimos quatro jogos, depois de ter iniciado a sua campanha no clube com cinco triunfos, incluído um 4-0 na receção ao Villarreal, em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.



Em Espanha, onde chegou praticamente apurado para os ‘quartos’, o Marselha esteve a perder por 3-0, para acabar derrotado por 3-1, e, depois, somou três desaires seguidos no campeonato, face a Rennes, Paris Saint-Germain e Lille, este último na sexta-feira, fora, por 3-1.



Mesmo em branco há quatro jogos, o avançado gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que já logrou um "hat-trick" e um "bis" face ao Benfica, pelo Borussia Dortmund (2016/17) e o Arsenal (2020/21), respetivamente, é a maior arma dos gauleses, numa altura em que é o melhor marcador da Liga Europa (nove golos) e o quarto da Ligue 1 (11).



O encontro entre o Benfica o Marselha, da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.