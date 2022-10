Benfica teve o antídoto para travar o PSG na Champions

Entrada entusiasmada do Benfica, trocando e segurando bem a bola de forma a impedir a posse por parte do PSG. Coube a Gonçalo Ramos a primeira oportunidade da partida, mas frente a Donnarumma, o avançado português falhou o remate com êxito.Aos 15 minutos, silêncio na Luz para assistir à marcação de um livre direto com autoria de Messi. O remate foi à barreira.Pouco depois, David Neres na "cara do golo" e o guarda-redes italiano a evitar o golo dos benfiquistas.Aos 21 minutos, e contra a corrente do jogo, Messi mostrou como se faz para colocar a bola no fundo das redes, naquele que foi o primeiro remate à baliza "encarnada" e a finalizar uma boa triangulação do PSG.A equipa gaulesa passou a dominar o jogo, até que os adeptos "encarnados" resolveram puxar pela equipa. Um apoio que deu resultados, o Benfica voltou a entusiasmar-se e António Silva, em posição frontal, rematou à figura de Donnarumma.Aos 41', o golo do empate. Na verdade um autogolo de Danilo Pereira, mas com a devida pressão de Gonçalo Ramos.A festa descansou com o intervalo, 1-1 num desafio de noite europeia "às antigas".No regresso, Messi, Mbappé e Neymar apresentaram-se determinados e coube ao brasileiro abrir uma "ciclovia" para um remate de "bicicleta" com a bola a bater na trave da baliza do Benfica.O PSG tinha mais bola, mais faltas perto da área adversária e, num livre, Vlachodimos defendeu com os punhos um remate de Neymar.Na jogada seguinte, Rafa, em corrida perto da área francesa, sofreu um empurrão de Nuno Mendes, o árbitro nada assinalou.Rafa foi depois "atropelado" por Neymar. Do livre, Otamendi quase marcou de cabeça.De seguida, Vlachodimos voou com todas as "asas" para tirar o golo a Mbappé.As equipas pareciam encaixar-se. Roger Schmidt fez entrar Draxler acreditando na motivação extra do alemão em defrontar o PSG, que detém o seu passe.





Messi falhou um golo claro, na resposta Rafa pegou na bola, entrou na área e falhou no momento de marcar. Um lance de génio com final infeliz.





O jogo ainda teve um livre perigoso a favor do Benfica, já em descontos, mas Donnarumma segurou o empate.





Após três jornadas, PSG e Benfica seguem juntos na liderança do grupo H, ambos com 7 pontos, à frente da Juventus, terceira, com 3 pontos após a vitória esta noite por 3-1 frente ao Maccabi Haifa, último e sem qualquer ponto conquistado.