Benfica vence em Valongo e está nas "meias" do play-off

Três golos do Benfica em momentos fundamentais do jogo - nos primeiros e nos últimos segundos da primeira parte e no segundo minuto da etapa complementar - não poderiam ter sido golpes mais rudes para o Valongo.





Os anfitriões partiram para este segundo jogo necessitados de vencer, para adiar a decisão da eliminatória para o terceiro jogo, na Luz, onde tinham sido goleados por 7-0.



O pecúlio de três golos sem resposta proporcionou ao campeão nacional bom avanço para alcançar o triunfo que lhe garantiria a qualificação para as meias-finais do play-off do campeonato, cujo título continua em condições de revalidar e cujo trajeto, nas meias-finais, passa por duelo com Oliveirense ou OC Barcelos.