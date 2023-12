Benfica viaja para Salzburgo com quatro ausências

António Silva, castigado (foi expulso contra o Inter), Bah, Bernat e David Neres foram os únicos que não seguiram com a comitiva encarnada.





João Neves foi o jogador mais popular no Aeroporto Humberto Delgado. O jovem médio posou para várias fotografias e até deu autógrafos. Petar Musa e Florentino também pararam para atender a pedidos de benfiquistas. Ángel Di María, que a par de Otamendi foi o primeiro jogador a passar, ouviu um pedido especial de um argentino: "Volta para o Rosario!".



Numa breve declaração aos jornalistas, à partida, o presidente das "águias" referiu que disse tudo o que tinha para dizer no sábado, quando reforçou a confiança em Roger Schmidt. Pouco depois, mais longe da confusão, o líder do clube cumprimentou o treinador alemão com um abraço.





Os benfiquistas treinam na tarde desta segunda-feira no estádio do Salzburgo e Roger Schmidt antevê a partida às 17h45.



De recordar que o Benfica precisa de vencer por dois golos para assegurar o terceiro lugar e jogar o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.