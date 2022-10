"Champions". Benfica e PSG jogam para os "oitavos"

Menos de uma semana depois do empate 1-1, em Lisboa, Benfica e Paris Saint-Germain voltam a defrontar-se, a partir das 20h00, no Parque dos Príncipes, onde os campeões franceses vão surgir desfalcados do argentino Lionel Messi, autor do golo na Luz, e dos portugueses Nuno Mendes e Renato Sanches, todos por lesão.A formação comandada por Roger Schmidt apresenta-se quase na máxima força, só falta Neres (lesionado), com o "onze" mais utilizado, à procura do primeiro triunfo no terreno do Paris Saint-Germain, onde os encarnados contam por derrotas as três visitas anteriores.Paris Saint-Germain e Benfica, que lideram o grupo, com sete pontos, até podem qualificar-se já para os "oitavos", a dois jogos do fim da fase de grupos, se vencerem e a Juventus, terceira com três, não pontuar no terreno dos bicampeões israelitas, que ainda não pontuaram.O jogo entre Paris Saint-Germain e Benfica está marcado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa), em Paris, numa partida que vai ser arbitrada pelo inglês Michael Oliver.Também hoje, o Real Madrid, no Grupo F, e o Manchester City, no G, podem assegurar já uma das 16 vagas na fase seguinte da "Champions", caso vençam nas visitas a Shakhtar Donetsk, em Varsóvia, e Copenhaga, respetivamente.