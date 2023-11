"Champions". Benfica obrigado a ganhar

Os campeões nacionais vão entrar em campo ainda sem terem pontuado nem marcado qualquer golo na prova, mas, para poderem pensar em seguir em frente, terão de vencer hoje no reduto da equipa basca - que há duas semanas venceu na Luz por 1-0 -, além de terem de aguardar que os espanhóis, nas duas rondas que ficariam por disputar, ou o Inter Milão, não vençam qualquer jogo até final da fase de grupos.Os italianos, que repartem o comando do Grupo D com a Real Sociedad, com sete pontos, atuam hoje em casa dos austríacos do Salzburgo, terceiros, com três pontos.





Com mais segurança defensiva, com o novo sistema de 3-4-3, os encarnados recuperaram o fôlego para voltarem a defrontar Kubo, Merino ou Brais Méndez.





Os nomes mostraram muita qualidade, mas não podem assustar campeões do mundo como Otamendi e Di María, nem jogadores de créditos firmados, como Aursnes, Rafa ou João Mário.





"Temos de respeitar a Real Sociedad, mas também temos de acreditar em nós. Falamos de uma equipa que tem crescido muito, é um forte adversário e mostraram isso na La Liga e na Champions. Temos que colocar todas as fichas neste encontro e jogar com vontade de ganhar, caso contrário as competições europeias acabam para nós", considerou Roger Schmidt na antevisão do encontro.









Também o futebolista João Mário marcou presença na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Real Sociedad. O camisola 20 do Benfica admitiu as dificuldades que o adversário pode criar ao Benfica, mas sublinhou a necessidade de vencer. «Acima de tudo temos de ser mais nós mesmos. No primeiro jogo contra a Real Sociedad sentimos dificuldades e agora precisamos de comandar o encontro. Temos qualidade para fazer muito mais e acredito que a equipa está muito mais estável. Só sabemos jogar, projetando o nosso jogo para o lado mais ofensivo e queremos condicionar o jogo deles desde cedo", frisou o internacional português.





No lançamento da partida que marca a receção da Real Sociedad ao Benfica, a contar para a 4ª jornada da Liga dos Campeões, Imanol Alguacil, técnico do emblema basco mostrou-se alertado para um desafio que considerou que será «muito diferente» do realizado no Estádio da Luz: "Temos visto que mudaram o sistema, veremos o que decidem para este jogo. O que sei é que têm grandes jogadores, um grande treinador e que será, seguramente, um jogo muito diferente. Independentemente do sistema que utilizarem, o Benfica é uma equipa campeã, fez uma 'Champions' muito boa no ano passado e temos de ter respeito. E tenho, mas estamos preparados para vencer", declarou.





O apuramento está perto da miragem e o Benfica não depende de si, mesmo que ganhe os três jogos. Só que o propósito do clube não se pode esgotar aí. Basta lembrar que, nos últimos dez anos, duas das quedas para a Liga Europa deram em idas à final. A grandeza também se mede aí e nunca é tarde para se ambicionar algo mais alto.



O jogo está marcado para as 17h45, no Reale Seguros Stadium, com arbitragem de Anthony Taylor.