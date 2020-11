"Champions" feminina. Benfica defronta o Chelsea

O sorteio realizou-se ao final da manhã, em Nyon, na Suíça.





O próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões ditou que as "águias" vão decidir o seu futuro na competição diante do Chelsea.





A equipa londrina é a atual campeã inglesa. A eliminatória será decidida a duas mãos, sendo que a primeira será em Lisboa, a 9 ou 10 de dezembro, e a segunda em Londres, a 15 ou 16 do mesmo mês.







Recorde-se que, para chegar aos 16 avos de final, a equipa de Luís Andrade deixou pelo caminho as campeãs gregas do PAOK com uma vitória por 3-1 e as campeãs belgas do Anderlecht após um triunfo com 2-1.