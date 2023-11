"Champions" feminina. Benfica quer fazer história

Tal como na época passada, as encarnadas defrontam as catalãs “fora de portas na primeira jornada da fase de grupos” e essas são as únicas “semelhanças” entre os dois encontros, enquanto a maior diferença é “a ambição” com que o Benfica entra em campo.”, atirou Filipa Patão, em conferência de imprensa.As encarnadas vão para a quarta época consecutiva na principal competição europeia de clubes e “a bagagem” que as participações anteriores deram foi precisamente perceber onde têm de melhorar através dos resultados menos positivos.”, analisou a treinadora.Ainda assim, a treinadora não escondeu que as encarnadas têm “”, mas assumiu que querem “apresentar desde já” o crescimento que têm tido e “as diferenças” que podem “mostrar nessa fase de grupos da Liga dos Campeões”.”, assumiu Filipa Patão.Nesse sentido, começam por visitar o FC Barcelona, onde na época passada sofreram uma pesada goleada (9-0), mas esse é um dado que não pesa na mente das jogadoras.“O último resultado que recordamos com o FC Barcelona não foi uma goleada. Marcámos dois golos e falhámos dois penáltis e isto é que está presente nas nossas cabeças. Conseguimos estar mais perto e 'beliscar' o campeão. Se o conseguirmos fazê-lo com mais competência, seriedade e mais foco em cada detalhe do jogo, estaremos mais perto do objetivo”, concluiu.Ao lado da treinadora, a avançada Andrea Falcón não escondeu a “emoção” de defrontar o clube onde se formou e de poder “partilhar a nova família, que é o Benfica” com a sua “família de sangue” e apontou a um resultado positivo, apesar de estar “consciente do valor” das rivais.”, comentou a jogadora espanhola do Benfica.O Benfica visita o FC Barcelona na terça-feira, em partida da primeira jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol com início previsto para as 20h00 (hora de Lisboa), no Estádio Johan Cruyff, e arbitragem da finlandesa Lina Lehtovaara.Fazem também parte do grupo as suecas do Rosengard e as alemãs do Eintracht Frankfurt.Benfica e FC Barcelona cruzaram-se no ano passado no Grupo D da competição, ano em que as catalãs venceram na primeira jornada por 9-0, em Barcelona, e na quinta ronda por 6-2, no Seixal.O FC Barcelona acabou por sagrar-se campeão europeu de futebol feminino, enquanto o Benfica não superou a fase de grupos.