"Champions" feminina. Benfica quer ganhar todos os jogos

Apesar do dérbi contra o Sporting estar já no horizonte, a treinadora lembrou que também “é obrigatório pensar num jogo de cada vez” e explicou que foi a mentalidade vencedora que permitiu às suas jogadoras “dar muita luta” ao FC Barcelona na primeira jornada, apesar da derrota por 5-0.”, atirou a treinadora, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro com as suecas.Segundo a técnica, o Benfica conseguiu, “nos primeiros 20 a 30 minutos, complicar muito a vida” às catalãs, que são “uma equipa diferenciada” e isso é “um forte indicador” de que o Benfica também “pode ter uma palavra a dizer”.” nesta competição, justificou Filipa Patão.Por isso, e tendo em vista o dérbi de domingo, lembrou quee recusou a ideia de gerir o plantel tendo em vista o encontro a contar para a I Liga portuguesa.Segundo a treinadora, “” para conseguir que todas as jogadoras estejam “sempre prontas e aptas para qualquer jogo”.”, sustentou.Ao lado da treinadora, também a avançada Jéssica Silva assumiu que “” num encontro da Liga dos Campeões e apontou no sentido ded”, vincou a internacional portuguesa.O Benfica recebe as suecas do Rosengard na quarta-feira, em partida da segunda jornada do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de futebol, com início previsto para as 20h00, no Benfica Futebol Campus, no Seixal, e arbitragem da galesa Cheryl Foster.A equipa orientada por Filipa Patão perdeu o encontro da primeira jornada, por 5-0, na visita ao FC Barcelona, mas mantém intacto o objetivo de qualificação para os quartos de final, reservados aos dois primeiros classificados de cada grupo.