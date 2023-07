Di María decidiu com "o coração"

O futebolista campeão mundial regressa ao futebol português para integrar a equipa principal de futebol do Benfica, que iniciou na quarta-feira os trabalhos de preparação da nova época futebolística 2023/2024.



O internacional argentino é o segundo reforço assegurado pelos encarnados para esta época, depois do médio turco Orkun Kokçü (ex-Feyenoord).



Ángel Di María apresentou-se às centenas de adeptos benfiquistas que compareceram no estádio, perto da estátua de homenagem a Eusébio.



O Benfica já revelou que Ángel Di María irá envergar o número “11” nas costas nesta que será a sua segunda passagem pelo campeonato português, novamente ao serviço do Benfica.