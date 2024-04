“Encarnados” procuram 15.ª meia-final europeia

Face ao triunfo por 2-1 na Luz, selando com tentos de Rafa e Di María, contra um de Aubameyang, os encarnados estão em boa posição para conseguir o que falharam em 2015/16, 2021/22 e 2022/23, na Liga dos Campeões, e 2018/19, na Liga Europa.Na "Champions", Bayern Munique, Liverpool e Inter Milão não deram hipóteses às "águias", que, pelo contrário, estiveram, há cinco anos, muito perto de eliminar o Eintracht Frankfurt, ao vencerem na Luz por 4-2 e caírem na Alemanha por 2-0.Os encarnados selaram aí a 14.ª presença numa meia-final das taças europeias, um total que é superior ao conjunto de todas as outras equipas lusas, que é de 12 - seis do FC Porto, quatro do Sporting e uma de Boavista e de Sporting de Braga.





Benfica expoente máximo na Europa



Os "dragões" contabilizaram a última em 2010/11, há 13 anos, tal como os "arsenalistas", os "leões" em 2004/05, há 19, e os "axadrezados" em 2003/04, há 20, no que ainda é a sua última participação nas provas da UEFA.



O Benfica é, assim, o destacado líder luso neste ranking, sendo também o que esteve presente há menos tempo numa meia-final, ainda que já tenha sido há uma década, na primeira passagem do treinador Jorge Jesus pelas "águias".



Os encarnados cumpriram a maioria das suas meias-finais na Taça dos Campeões, as primeiras em 1960/61 e 1961/62, rumo ao título, e, depois, em 1962/63, 1964/65 e 1967/68, épocas de finais perdidas, 1971/72, com queda única nas "meias", e 1987/88 e 1989/90, em novas finais falhadas.



O Benfica conta ainda duas presenças nas meias-finais da extinta Taça das Taças, em 1980/81 e 1993/94, da Taça UEFA, em 1982/83, e a Liga Europa, em 2010/11, 2012/13 e 2013/14.



Os encarnados falharam as respetivas finais em 1980/81, 1993/94 e 2010/11, nesta última ocasião num embate 100% luso face ao Sporting de Braga, e perderam os jogos decisivos em 1982/83 e nas duas últimas presenças.



O encontro entre o Marselha e o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa em futebol, realiza-se na quinta-feira, a partir das 20h00 em Lisboa, no Estádio Velódrome, em Marselha, França.