Entrada implacável do Benfica em Paços de Ferreira

O Benfica entrou a todo o gás e aos 7 minutos, num livre marcado pelo suspeito do costume, Grimaldo, chegou ao 1-0. Aos 11 minutos, o 2-0, numa jogada com mérito para Gonçalo Guedes, a bola sobrou para João Mário concretizar.Tentou reagir o Paços, mas sem êxito. O Benfica acelerou o ritmo e Aursnes perto do terceiro num remate à entrada da área.Guedes continuou a dar dor de cabeça à defesa pacense e ia faturando, à meia hora, mas o remate saiu ao lado. Gaitán era dos mais inconformados do lado do Paços, mas foi Nigel Thomas a "furar" a defesa "encarnada" e a rematar forte ao poste.O 0-2 manteve-se até ao intervalo.





No regresso, Benfica dominador novamente. O Paços tentou aniquilar a saída de bola do meio campo das "águias". A rapidez na troca da bola foi a solução que o líder teve para criar as ofensivas mais perigosas.





Gonçalo Ramos saiu lesionado, entrou Petar Musa, perto dos 60'. Por esta altura, a intensidade do jogo diminuiu, mas a equipa lisboeta ia controlando o jogo.





Aos 72', bola no ferro da baliza de Odisseas Vlachodimos, novamente num remate forte, num livre, por parte de Nigel Thomas.





O Benfica percebeu o aviso e passou a deter por mais tempo a posse de bola. Num dos lances, Grimaldo pela esquerda cruzou e Musa esteve por cêntimetros perto do golo.





Logo a seguir, susto para o líder, com a bola a sobrevoar pela área benfiquista.





Resultado final de 2-0. O Benfica aumenta para 7 pontos a vantagem para o segundo da tabela, o SC Braga, que tem um jogo a menos. O Paços de Ferreira continua em último, com apenas seis pontos.