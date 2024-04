Franceses não eliminam o Benfica há mais de 26 anos

No play-off de acesso aos "oitavos", o Benfica venceu em casa com grandes dificuldades por 2-1, graças a dois penáltis de Ángel Di María, o primeiro aos 68 e o segundo já aos 90+8, depois de o dinamarquês Mikkel Desler empatar o jogo, aos 75.Os encarnados foram com uma vantagem tangencial para Toulouse, onde sofreram para segurar o "nulo", que valeu o acesso aos oitavos de final da Liga Europa e o quinto apuramento em cinco confrontos com franceses no século XXI.





Ao superar o Toulouse em 2023/24, o Benfica manteve o pleno de apuramentos face a franceses no século XXI, depois de, no século passado, ter somado quatro qualificações e duas eliminações.





Historial com dois percalços



O Benfica começou por superar o Saint-Étienne, na segunda ronda da Taça dos Campeões de 1967/68, com um triunfo caseiro por 2-0, materializados por José Augusto e um penálti de Eusébio, seguido de um suficiente desaire fora por 1-0.



Onze anos depois, na primeira ronda da Taça UEFA de 1978/79, o Benfica voltou a encaminhar o apuramento com um triunfo por 2-0 no primeiro jogo, desta vez fora, com golos de Chalana e Nené, bastando depois um "nulo" na Luz.



A primeira eliminação aconteceu em 1986/87, face ao Bordéus, na segunda ronda da Taça das Taças, com o Benfica a ficar-se por um empate a um na Luz, com Rui Águas a faturar para os anfitriões, e, depois, a perder por 1-0 em França.



Em 1988/89, na primeira ronda da Taça UEFA, o Montpellier não conseguiu dar luta aos encarnados, que ganharam os dois jogos de forma clara, por 3-0 fora e por 3-1 em casa, com seis marcadores (Hernâni, Abel Campos, Valdo, Chalana, Ademir e Mozer).



A mais marcante eliminatória aconteceu na época seguinte, em 1989/90, nas meias-finais da Taça dos Campeões, com o Marselha a vencer em casa por 2-1 e o Benfica a responder com um 1-0 na Luz, com a célebre "mão" de Vata, aos 83 minutos.



Em 1997/98, no epicentro de uma das maiores crises da história do futebol dos encarnados, a formação da Luz foi afastada pelo Bastia na primeira ronda da Taça UEFA, num duelo com um só golo, no primeiro jogo, em França.



A 12.ª eliminatória entre o Benfica e uma equipa francesa, e terceira com o Marselha, tem início na quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, a contar para a primeira mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa.