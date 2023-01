Gonçalo Guedes emprestado ao Benfica até ao fim da temporada

O jogador fez a formação toda no Benfica e aos 26 anos regressa à Luz. Gonçalo Guedes mudou-se no princípio da época para o Wolverhampton, quando ainda era treinado por Bruno Lage. Com Julen Lopetegui no comando dos Wolves, o português perdeu espaço.





Gonçalo Guedes saiu do Benfica para reforçar o PSG mas sem sucesso. Mudou-se para Valencia onde esteve cinco anos tendo sido uma das principais figuras do clube espanhol.