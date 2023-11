Higor de Souza ansioso pelo início da "Champions" de futsal

”, apontou aos jornalistas, antes de um treino de preparação para os duelos.Os encarnados defrontam, no Grupo B da Ronda de Elite, os cazaques do Kairat, que se perfilam, no plano teórico, como o maior adversário nesta ronda, os eslovenos do FK Dobovec, que derrotaram 8-1 na última fase, e os anfitriões FC Prishtina, do Kosovo.”, afirmou o jogador dos ‘encarnados’, de 25 anos.Depois de uma primeira temporada marcada por uma grave lesão, que o levou a jogar em apenas quatro duelos ao serviço das "águias", Higor de Souza vive agora uma nova oportunidade para mostrar o seu valor, estando a realizar um bom início de época, na qual já apontou sete tentos em 14 partidas, um dos melhores registos do campeonato.”, frisou.O Grupo B será disputado na cidade de Pristina, no Kosovo, um terreno desconhecido para os encarnados, mas Higor de Souza entende que isso não servirá como desculpa.”, salientou o jogador.As "águias" iniciam a Ronda de Elite frente ao FK Dobovec, na quarta-feira, às 16h00 (hora de Lisboa), seguindo-se o confronto com o Kairat, no dia seguinte a partir da mesma hora, concluindo o Grupo B diante do FC Prishtina, no sábado, às 19h00. Todos os jogos serão efetuados no Palácio da Juventude e Desporto, em Pristina, no Kosovo.