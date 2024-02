Histórico. "Águias" têm mais 26 triunfos do que os "leões"

Após 317 jogos, de um duelo que se joga desde 1907, as "águias" contabilizam 138 vitórias, contra 112 dos "leões", para 67 empates, entre jogos da I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga, Supertaça, Campeonato de Portugal e também do Regional de Lisboa.





Os encarnados lideram igualmente nos golos, com mais 53 (537 contra 484), apesar dos 48 do "leão" Peyroteo, face aos 27 do "rei" Eusébio.



A vantagem do Benfica é grande, mas, para já, regista-se uma igualdade total na terceira década do século XXI (desde 2020/21), com três vitórias para cada lado, mais dois empates, e 14 golos marcados por cada uma das equipas.







Verde e brancos melhores na Taça





No que respeita a jogos a contar para a Taça de Portugal, os verde e brancos estão em vantagem, com 19 vitórias, contra 16 dos encarnados.





O Sporting também tem vantagem na Supertaça (três vitórias contra duas), e ainda nos extintos Campeonato de Portugal (3/2) e Regional de Lisboa (37/33), enquanto o Benfica manda claramente no campeonato, com mais 34 triunfos (83/49), e também lidera na Taça da Liga (2/1).





A história do dérbi começou com dois triunfos dos "leões", o primeiro em 1 de dezembro de 1907, por 2-1, face ao ainda Sport Lisboa, no Campo da

Quinta Nova, em Carcavelos, onde, segundo as crónicas da altura, os jogadores verde e brancos fugiram da chuva e só voltaram obrigados pelo árbitro.





Apesar desse desaire, os encarnados ganharam (4-2) o conjunto dos poucos jogos (seis) realizados na primeira década do século XX, assumindo uma superioridade ainda maior na segunda, com 13 triunfos, contra apenas cinco dos "leões".





As "águias" chegaram a ter mais 10 vitórias, só que o Sporting respondeu: foi melhor nas quatro décadas seguintes e no final da temporada 1949/50 já tinha dado a volta ao histórico - 56 triunfos, contra 54 do Benfica.





O melhor período do Sporting foi a década de 40, com mais de 50% de vitórias (21, em 40) e 101 golos - recorde em qualquer década -, em pleno reinado dos "cinco violinos" (Peyroteo, Vasques, Albano, Travaços e Jesus Correia).





Depois, o clube da Luz passou a dominar por completo e reinou nas quatro décadas seguintes, sobretudo na de 70, ainda como o ‘Pantera Negra’ Eusébio da Silva Ferreira a ditar leis: 15 triunfos em 27 jogos (55,6%).





Os "leões" equilibraram na primeira década do século XXI (oito triunfos para cada lado e outros tantos empates), mas, na segunda, o Benfica foi implacável, com 15 vitórias, contra apenas cinco, e 43 golos marcados, contra 24, sendo que, para já, a terceira vai numa igualdade total.





O Sporting e o Benfica defrontam-se na quinta-feira, a partir das 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.