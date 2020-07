Jorge Jesus vai ser o próximo treinador do Benfica

O contrato ainda não foi assinado e ainda há detalhes por resolver mas Jorge Jesus teve hoje uma garantia importante. Consegue trazer para o Benfica a equipa técnica, os adjuntos que exigia como condição ao presidente dos "encarnados" para regressar à Luz.



Jesus vai ganhar 4 milhões de euros líquidos por época, num contrato que vai ser assinado por três anos.



Luís Filipe Vieira quer anunciar depressa e oficialmente o nome do novo treinador mas Jesus ainda está no Brasil e quer despedir-se dos jogadores e dirigentes do Flamengo. Deve viajar amanhã ou domingo para Lisboa.



Jorge Jesus treinou o Benfica entre 2009 e 2015, tendo conquistado três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, cinco Taças da Liga e duas Supertaças no comando dos "encarnados".