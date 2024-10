LC. Benfica procura surpreender o Atl. Madrid

Apesar do início de época bastante atribulado e que resultou na mudança de treinador, com Bruno Lage a substituir o alemão Roger Schmidt, as "águias" recebem os espanhóis de "cara lavada", já que venceram todos os jogos sob o comando do novo técnico, com destaque para o triunfo (2-1) na capital sérvia, na ronda inaugural da "Champions".Em Belgrado, os golos dos turcos Aktürkoglu e Kökçü construíram o triunfo encarnado, que foi "beliscado" pelo tento tardio do luso-angolano Milson, enquanto os "colchoneros" bateram em Madrid os germânicos do Leipzig (2-1).





Para tentar repetir os três pontos conquistados na primeira jornada (1-2 em Belgrado), Lage conta com a tremenda forma dos marcadores dos golos desse jogo: Kerem Akturkoglu e Orkun Kokçu. Além da dupla turca, será importante uma boa exibição de Florentino a meio-campo, perante um adversário que se caracteriza pela agressividade nessa zona do terreno. Tomás Araújo deverá continuar como lateral, para dar mais solidez defensiva à equipa.