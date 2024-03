LE. Benfica renovado recebe Rangers intenso

O alemão Tobias Stieler é o árbitro designado para a receção do Benfica ao Rangers, que lidera o campeonato escocês com dois pontos de vantagem sobre o rival Celtic, em jogo que terá inicio às 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.





Ao longo da sua carreira, o treinador Roger Schmidt responde a pesadas derrotas com alguma rotação da equipa e deu a entender, na conferência de imprensa de antevisão da partida, que isso era uma forte possibilidade para este jogo.





A equipa parece reclamar a presença de Florentino Luís no meio campo e as suas características encaixam para contrariar a verticalidade do Rangers. Além disso, Arthur Cabral, que desapareceu das escolhas depois da sua melhor fase, é uma forte possibilidade.





As maiores dúvidas surgem nas alas: Aursnes na esquerda - até pelo mau momento de Morato - ou ainda na direita, face a Bah ter regressado de lesão recentemente são hipóteses. E Neres na esquerda ou Kokçu é outra dúvida.





Do lado do Rangers, os níveis de confiança são bem distintos. Apesar de virem de uma derrota para o campeonato (1-2), a verdade é que esta equipa vive um dos seus melhores momentos dos últimos anos e finalmente tornou a luta com o rival Celtic acesa, a fazer lembrar outros tempos.





O treinador belga Philippe Clément tem promovido constantes rotações no seu onze inicial, o que deixa algumas incógnitas no ar, especialmente no meio campo, onde Raskin, Dioamandé, Tom Lawrence e Ryan Jack têm rodado bastante. Apesar disso, estão privados de algumas opções ofensivas - Sima, Cortés, Matondo e Danilo Pereira -, o que reduz as opções do técnico.







O regresso do emblema encarnado às competições da UEFA acontece após duas derrotas com os rivais, com o FC Porto para a I Liga, que ditou ainda a perda da liderança, e com o Sporting na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal (2-1).



Há três anos, também na Liga Europa, mas na fase de grupos, Benfica e Rangers defrontaram-se por duas vezes e em ambas as ocasiões o resultado foi empate: 3-3 no Estádio da Luz e 2-2 em Glasgow.