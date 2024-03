Roger Schmidt promete Benfica empenhado frente ao Rangers

O técnico do Benfica começou por responder ao que é que o Benfica precisa de fazer para voltar às vitórias e analisou a equipa do Rangers: "Estamos muito felizes por voltarmos a jogar. Estávamos tristes e desapontados com o resultado do último jogo e agora temos uma nova oportunidade para mostrarmos um bom futebol. Amanhã jogamos numa competição completamente diferente e sabemos que na fase em que estamos, temos sempre adversários muito difíceis. Acho que o Rangers é uma boa equipa, jogam de maneira muito direta, com muitas transições, aproveitam a profundidade. São muito fortes com bola, têm grande intensidade. Temos de mostrar que estamos empenhados e estamos a jogar em casa, precisamos da nossa intensidade e confiança, aproveitando também o fator casa. Sabemos que vai ser um jogo difícil e queremos reagir".



Depois foi questionado sobre se depois de uma semana difícil, teve alguma conversa com Rui Costa? "Falo sempre com o presidente. Quando falamos, não são conversas para os outros, é algo entre os dois. Tentamos sempre encontrar a melhor abordagem. É muito comum falarmos, e ainda mais depois dos jogos. Estávamos todos um pouco chocados com o resultado e não estávamos satisfeitos com o nosso desempenho, mas precisamos de aceitar as coisas. Não conseguimos os três pontos e já não há nada a fazer em relação a isso. A minha experiência diz-me que temos de estar 100% focados na preparação do próximo jogo. Depois da derrota, a solução está sempre em campo, não só no treino mas nos jogos. Quando existe muito barulho à volta da equipa, a minha tarefa é estar concentrado para analisar o adversário e ter uma boa abordagem para o próximo jogo. Os últimos dias têm sido bons. Claro que os jogadores precisaram de se preparar para o próximo jogo. Não podemos viver no passado".



Partindo do jogo contra o FC Porto foi questionado sobre se pondera fazer alterações no onze? "Claro, estou sempre a pensar nisso. No último jogo sofremos cinco golos e isto é algo de novo para nós. Habitualmente conseguimos ter a bola e evitamos certas situações perto da nossa área. Sofrermos quatro e cinco golos depois de cruzamentos e isto não acontece com frequência desde que sou treinador do Benfica. Temos de perceber por que tivemos dificuldades em afastar a bola. Claro que temos de analisar os lances. Preciso de refletir quais serão os titulares para o jogo de amanhã. Mas claro que precisamos de um bom plano, não só para os titulares como para os suplentes. É isso que temos sempre demonstrado no último ano e meio e até já neste época. É verdade que estamos desiludidos pelas derrotas contra o FC Porto e o Sporting, mas já vencemos muitos jogos esta época. Não acho que seja verdade que tenhamos demonstrado que não somos capazes de vencer e de não sofrer golos. Acho que conseguimos defender com muita qualidade e todos os jogadores são responsáveis, tenho a certeza que vão reagir bem".



Depois foi confrontado com a sua afirmação segundo a qual não havia necessidade de pedir desculpa, mas Rui Costa acabou por pedir. Mantém essa posição? "Acho que isto é um assunto vosso. Não chega pedir desculpa, temos de mostrar uma reação. Foi isso que disse depois do jogo. Claro que peço desculpa aos adeptos, estamos aqui para fazer os benfiquistas felizes. Mas não podemos alcançar os nossos objetivos a pedir desculpa, temos de o demonstrar em campo. Precisamos de mostrar uma reação, de jogar bom futebol, de defender de maneira sólida para amanhã conseguimos um bom resultado e levá-lo para Glasgow. Temos de demonstrar que o Benfica tem de jogar um futebol de topo e foi isso que disse depois do jogo. Não estou a dizer que agora a minha atitude é diferente, mas quero mostrar que somos capazes de ter um desempenho diferente. É assim que sou".



Depois do jogo no Dragão, houve alguma contestação por parte dos adeptos. Tendo em conta o investimento no plantel, será que admite sair caso não seja campeão ou caso não ganhe outro troféu? "Não penso dessa forma. Neste momento, estamos a jogar a 1.ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa frente ao Rangers, ainda estamos nesta competição. E também estamos numa boa situação no campeonato. Ainda acreditamos que podemos ser campeões. E na Taça de Portugal, também estamos vivos. Estamos nas meias-finais, perdemos contra o Sporting, mas ainda tudo é possível. Estamos completamente focados nisso. Não estava à espera de prolongar o contrato naquela altura, sei que é muito difícil vencer títulos, mas já mostrámos que somos capazes de o fazer. Ainda assim, não estamos satisfeitos. Mas percebo a desilusão (dos adeptos). Como treinador, tenho de pensar de maneira diferente, não posso ser emocional. Preciso de manter sempre uma visão muito clara da realidade. Como já foi dito, já vencemos muitos jogos antes destas duas derrotas e sei que vamos reagir bem e voltar a vencer e ganhar títulos".