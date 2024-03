Glasgow Rangers quer fazer história e surpreender Benfica

Philippe Clément, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os `encarnados`, no Estádio da Luz, em Lisboa, começou por dizer que este jogo será um desafio "gigantesco e entusiasmante" e que o objetivo passa por trabalhar "arduamente para conseguir bons resultados" para chegar aos quartos de final da Liga Europa.

"Acredito que podemos fazer história. Espero ter um excelente desempenho. Estamos muito motivados. Queremos vencer. Se tivermos de defender o resultado, nos últimos minutos, também iremos fazê-lo. Depois, teremos uma segunda oportunidade em casa, mas para já não quero pensar nisso. Quero que o plantel esteja focado no jogo de amanhã [quinta-feira]", disse.

Apesar de a sua equipa liderar a Liga escocesa, Philippe Clément não tem dúvidas em considerar o Benfica como favorito, sobretudo pelo orçamento dos `encarnados` quando comparado com a formação de Glasgow.

"O Benfica tem o dobro do nosso orçamento, por isso é favorito, mas nós somos muito ambiciosos", garantiu, deixando claro que os últimos resultados do Benfica, nomeadamente a derrota, por 5-0, frente ao FC Porto, irá galvanizar os campeões portugueses.

"O Benfica vem de dois jogos [com derrotas] e vai reagir. Há imensas expectativas. Vamos defrontar um Benfica muito forte. O desafio é gigantesco e entusiasmante. Não há muitos jogos do Rangers onde temos de dominar e vencer", sustentou.

Com um discurso mais comedido e sem querer entrar em conflitos, Fábio Silva, avançado cedido pelos ingleses do Wolverhampton aos escoceses, preferiu relembrar os anos que vestiu de `encarnado` (2015/16 e 2016/17) em detrimento dos que passou pelo FC Porto, onde chegou à equipa principal, na temporada 2019/20, e apontou três golos em 21 jogos.

"É sempre especial voltar ao meu país. É um jogo importante. São duas grandes equipas. Estou com muita confiança neste meu primeiro jogo com o Rangers na Liga Europa. Este é um bom estádio, uma boa equipa. O nosso nível de motivação é muito elevado", garantiu.

Para Fábio Silva, a insatisfação dos adeptos do Benfica, que irá colocar pressão na equipa liderada por Roger Schmidt, poderá não jogar a favor dos escoceses.

"Temos de demonstrar uma reação muito rápida. Sabemos que o jogo vai ser difícil. Estes jogos são os melhores. São dois grandes clubes, onde as equipas têm de vencer todos os jogos. O Benfica tem de entrar com uma energia diferente. Estamos preparados para isso. Somos uma equipa grande e temos a pressão de ganhar sempre. O jogo vai ser difícil para as duas partes", rematou.

O Benfica recebe esta quinta-feira, às 20h00, os escoceses do Glasgow Rangers em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, que será arbitrado pelo alemão Tobias Stieler.