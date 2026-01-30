Em direto
Liga dos Campeões. Benfica conhece adversário no sorteio do play-off de acesso aos "oitavos"

O Benfica vai conhecer hoje o adversário no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, cujo sorteio se realiza em Nyon, na Suíça, só podendo defrontar Real Madrid ou Inter Milão.

Foto: Pedro Nunes - Lusa

Às 12h00 locais (11h00 em Lisboa), as águias, bicampeãs europeias em 1960/61 e 1961/62, ficam a saber o seu próximo adversário na principal competição de clubes da UEFA, partindo como não cabeças de série, devido ao 24.º lugar na fase de liga, último de acesso às eliminatórias.

A equipa treinada por José Mourinho pode reencontrar os espanhóis do Real Madrid, recordistas de troféus (15), que perderam na Luz na quarta-feira (4-2), para a oitava e derradeira jornada da fase principal, ou os italianos do Inter Milão, campeões europeus por três vezes - a última com o atual técnico encarnado, em 2009/10 - e finalistas vencidos na época passada.

Os jogos do play-off estão agendados para 17 ou 18 de fevereiro e 24 ou 25 do mesmo mês, sendo que o Benfica já sabe que joga a primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, e encerra a eliminatória fora.

Em caso de passagem, as águias vão enfrentar nos oitavos de final o rival citadino Sporting (sétimo na fase de liga) ou os ingleses do Manchester City (oitavos), o que saberão num sorteio marcado para 27 de fevereiro, após a conclusão do play-off.

O sorteio do play-off da Liga dos Campeões precede a definição do mesmo patamar da Liga Europa, na qual FC Porto e Sporting de Braga acederam diretamente aos oitavos, face ao quinto e sexto lugares na fase de liga, respetivamente.

