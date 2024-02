Liga Europa. Benfica quer segurar vantagem

Dois penáltis concretizados pelo argentino Ángel Di María, aos 68 e 90+8 minutos, com um tento do dinamarquês Mikkel Desler pelo meio, aos 75, selaram o 2-1 do Benfica, que, assim, arrancou pela 29.ª vez um duelo europeu com uma vitória caseira por um golo.Então, os golos fora ainda desempatavam, pelo que o 1-0 era bem melhor do que o 2-1, mas, só perante o Parma e os bracarenses é que a eliminação foi ditada por essa forma de desempate.Agora,Em 2021/22, na primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, os encarnados, de Jorge Jesus, impuseram-se ao PSV, de Schmidt, por 2-1 na Luz, com tentos de Rafa e Weigl, contra um de Gakpo, agora no Liverpool.Na segunda mão, em Eindhoven, em 24 de agosto de 2021, o Benfica ficou reduzido a 10 logo aos 32 minutos, devido à expulsão do brasileiro Lucas Veríssimo, mas aguentou o "nulo" até final.Esta foi a última das 21 ocasiões em que os encarnados souberam capitalizar a vantagem mínima trazida de casa, mas muitas outras eliminatórias entraram para a lenda.





Noites históricas



Destaque para o 2-0 ao Liverpool, em Anfield Road, selado por Simão e Miccoli, depois do 1-0 na Luz, nos "oitavos" da "Champions" 2005/06, e o "heróico" 0-0 de Turim, face à Juventus, rumo à final da Liga Europa 2013/14, após um 2-1 caseiro.



Quanto aos jogos em França, oito de 16 servem, as quatro vitórias e os quatro empates, cinco desaires tangenciais atiram o jogo para prolongamento, e as três derrotas por mais de um golo (0-2 e 1-3 com o Lyon e 0-3 com o PSG) ditam a eliminação.



O Benfica procura a sexta presença nos "oitavos" da Liga Europa, repetindo 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14 e 2018/19.



O encontro entre o Toulouse e o Benfica, da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, realiza-se na quinta-feira, a partir das 17h45 (em Lisboa), em Toulouse.