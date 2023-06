Orkun Kökçü em Lisboa para reforçar Benfica

O médio turco jogou este ano nos Países Baixos e chega à Luz por valores superiores a 30 milhões de euros.





As "águias" chegaram a acordo com o Feyenoord, ficando ainda o clube neerlandês com uma percentagem de uma futura venda.



O médio internacional turco irá realizar em Lisboa os habituais exames médicos e assinar contrato.



Depois, o jogador, de 22 anos, juntar-se-á este fim de semana aos colegas da seleção da Turquia, num estágio para preparar os jogos frente à Letónia e País de Gales no apuramento para o Euro 2024.