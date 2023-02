Roger Schmidt acredita num Benfica forte em Braga

De regresso ao estádio onde o Benfica sofreu a única derrota da temporada. O que podemos esperar? O treinador dos encarnados respondeu: "Podemos esperar um jogo muito bom, muito intenso. São competições diferentes. Na Taça as equipas vão sendo eliminadas e nós queremos ser uma das equipas que chega ao fim. Todos os jogos frente ao Sp. Braga são difíceis, mas acho que já mostrámos que somos capazes de jogar bom futebol fora de casa e amanhã temos de mostrar que queremos chegar à final. Estamos preparados para isso e ansiosos para um jogo muito difícil".



Sobre se Gonçalo Ramos está em condições de jogar amanhã disse uma única palavra: "Sim".



Ricardo Horta marcou dois golos no último jogo frente ao Benfica. Como o vai parar? O técnico frisou: "Quero falar dos meus jogadores, não dos jogadores do Sp. Braga. Acho que eles têm diferentes jogadores, diferentes armas, mas nós temos de olhar para os nossos jogadores e para quem está em campo".



Será que Chiquinho vai manter-se no onze? "Acho que já confirmou que é capaz de fazer grandes jogos. Mostrou todas as suas qualidades, com bola, a sua versatilidade, a sua capacidade física. Acho que tem feito um trabalho muito bom. Estou muito feliz com as suas exibições. É um jogador sempre muito positivo, mesmo na altura em que não jogava, treinava a um nível de topo. Está a adaptar-se muito bem à nova posição. É um bom exemplo do que podes alcançar com uma boa atitude".



Como vai gerir a chegada de Gonçalo Ramos com Gonçalo Guedes, João Mário e Rafa também operacionais? "É bom que todos os jogadores estejam em boa forma e que tenham recuperado de pequenas lesões. Claro que os jogadores que têm jogado nas últimas semanas têm ritmo, e com o Gonçalo e com o Rafa temos de atingir esse ritmo novamente. Numa altura em que temos tantos jogos, eles vão ser muito importantes, e já mostraram que marcam muitos golos e que são muito bons taticamente. Por agora temos de encontrar a melhor abordagem tática e perceber quem são os melhores jogadores para amanhã".



A verdade é que o Sp. Braga é a única equipa que derrotou o Benfica como contrariar esse facto? "É uma competição diferente, um jogo diferente. Na Liga, acho que mereceram ganhar, não estávamos no nosso melhor. Foram muito eficazes e foi por isso que venceram. Temos de aceitar isso. Depois disso já jogámos dezenas de jogos, e todos os adversários nos querem vencer. Amanhã é outro jogo, para outra competição, e outra oportunidade para mostrarmos que conseguimos ganhar".



Tengstedt, Schjelderup jogaram pela equipa B na última jornada será estarão na equipa amanhã? "Não. Decidimos que ainda vão jogar outro jogo no sábado pela equipa B. Estão a treinar bem, mas acho que ainda estão na fase em que têm de se adaptar e preparar para os jogos. É importante porque todos os jogadores estão bem e, física e tecnicamente, eles estão a evoluir. De momento não podem ainda jogar, mas a oportunidade de jogarem na equipa B é perfeita. Esse é o plano agora e, provavelmente, na próxima semana, em Brugge, possam estar connosco".