Roger Schmidt atento à qualidade do Sporting

O técnico começou por ser questionado sobre quais serão as palavras-chave no balneário do Benfica para amanhã? 120 anos do clube, o quão especial é o Benfica? Eis as respostas: "As palavras-chave ainda não pensei. Sei que vai ser um bom jogo contra uma equipa de topo em Portugal. É uma 1.ª mão das meias-finais, estamos a falar da Taça e de um jogo importante, com duas equipas que vão mostrar muita qualidade e que até já o fizeram esta época. Espero um bom jogo. Vamos dar o nosso melhor para fazermos um bom jogo e obtermos um bom resultado. Quando cheguei ao Benfica, vi logo que era um clube especial, um clube rico em tradição, com muitos sucessos no passado. Acho que é um clube com muita tradição na Europa e muito importante para os adeptos. É um aniversário de 120 anos e queremos continuar a fazer parte da história deste clube, jogando o futebol que todos esperam. Isto é uma motivação para nós".



Com tantos jogos importantes em uma semana, com Sporting, FC Porto e Rangers, será que o treinador pensa em gerir jogadores? "Claro, isso faz parte do nosso trabalho, fazer uma boa gestão do calendário. Mas acho que já o conseguimos fazer nas últimas semanas. Claro que vamos dar o descanso a alguns jogadores porque já sabíamos que estes jogos iam acontecer. Neste momento, estamos satisfeitos por todo o plantel estar em boa forma, com a exceção de Bernat. Todos os outros estão bem, têm treinado bem. O foco é estarmos preparados para cada jogo e estarmos 100% concentrados. Pensamos só no jogo com o Sporting, não estamos a pensar no FC Porto ou no Rangers. Tudo é possível para amanhã. Vamos jogar e depois vemos a condição física dos jogadores. Mas não temos receio do calendário, acredito na forma física dos jogadores, no profissionalismo, na boa recuperação. Estamos novamente a fazer tudo para estarmos bem preparados e para apoiarmos os jogadores".



Benfica e Sporting têm estado a par na luta pelo campeonato. Vão estar frente a frente as duas melhores equipas em Portugal? Sewrá que considera estes três jogos decisivos para a época do Benfica? "Amanhã é um jogo decisivo para a Taça, mas ainda temos muitos jogos para jogar. Benfica e Sporting já somam muitos pontos, o que mostra que somos capazes de jogar e vencer jogos sempre muito difíceis. É o que temos de continuar a fazer nas próximas semanas, em todas as competições. Para mim o jogo não vai ser decisivo para a época. Claro que vamos tentar criar as melhores condições para saírmos com a vantagem. Depois, quando chegarmos ao derradeiro momento da época, pode ser esta vantagem a fazer a diferença para vencermos o campeonato ou a Taça. Neste momento, não estamos a pensar nas fases mais decisivas da época".



Kökçü disse que gostou de jogar numa posição mais adiantada. É mais na posição "10" que pode ter mais rendimento no Benfica? Podemos esperar uma equipa mais próxima da que jogou com o Portimonense? A seguir a resposta: "Acho que temos diferentes opções. Já mudámos várias vezes e, no nosso sistema, temos médios mais ofensivos e outros defensivos. E também temos a possibilidade de termos outro avançado. Temos muitas opções. Desde que cá estou, a verdade é que algumas posições têm maior liberdade, e o Kökçü é muito bom entre linhas, a liberdade de movimentos é decisiva para ele ter impacto. Mas também já jogou ao lado de João Neves, com Aursnes e João Mário à frente, e também jogámos bem. João Mário fez os últimos jogos numa posição mais central, trata-se de encontrar o equilíbrio e da forma física dos jogadores. Tento encontrar a melhor abordagem para cada jogo. Rafa também pode jogar numa posição mais central do ataque, e sente-se muito bem lá. Isso dá-nos ainda mais opções, até durante o jogo. Tentamos fazer algo diferente. Queremos ser imprevisíveis e queremos ter diferentes opções para tornar as coisas mais difíceis para os adversários".



Finalmente olhar para o adversário. Opinião sobre o Sporting, quais são os pontos fortes e fracos? 120 anos do Benfica, acha que o trabalho que tem feito no clube tem correspondido? O Sporting tem um plantel completo, com muita qualidade individual, com um sistema bem definido e bons jogadores em cada posição. Têm um estilo de jogar que encaixa no plantel, têm um bom treinador, estão em boa forma e têm uma abordagem muito clara. É por isso que jogam muito bem e são muito perigosos, isso acontece quando as equipas são fortes e consistentes, até em jogos difíceis. É por isso que o Sporting está numa boa posição esta época. História do Benfica? Temos de vencer títulos, já o fizemos por duas vezes e é preciso continuar. É isso que precisamos de fazer e que todos esperam de nós. Acho que, quando cheguei, o Benfica estava numa situação difícil, todos juntos tentámos mudar a situação. Não ganhavam títulos há alguns anos e hoje é completamente diferente, estamos a falar de um plantel novo, com algumas exceções. Temos também uma Academia que tem contribuído com jogadores muito importantes e vários outros que são opções como suplentes. O último ano e meio foi muito bom para o Benfica e claro que estamos num bom caminho. Já conseguimos vencer títulos e fizemos uma boa época o ano passado, não só em Portugal mas também nas competições europeias. Acho que o Benfica atravessa um bom momento".