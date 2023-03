Roger Schmidt quer um Benfica paciente frente ao Vitória

O treinador dos encarnados falou sobre as expectativas que tem para o jogo com o V. Guimarães e afirmou: "".





E Rafa será que está apto?! O técnico considerou: "Treinou ontem (quinta-feira) connosco, não está a 100 po cento, teve uma gripe forte. Esteve fora uns dias, mas fará parte do plantel amanhã".



O V. Guimarães foi a primeira equipa que o Benfica não derrotou esta época. Que tem de fazer de diferente no sábado? Eis a resposta: "Não marcámos no primeiro jogo. Mas a qualidade do adversário também foi importante, não apenas contra nós, mas também noutros encontros. Sabemos que precisamos de paciência, mas nas últimas semanas mostrámos que conseguimos, mesmo quando jogamos com defesas boas criamos oportunidades, fazemos boas combinações para chegar à grande área. Amanhã é esse o desafio. Depois, há também a motivação para nos organizarmos, para pressionarmos e não nos desorganizarmos de modo a sofrermos contra-ataques. Estamos a evoluir nestas questões e amanhã será a próxima oportunidade de demonstrar que podemos fazer um bom desempenho".



Não vai poder contar com Aursnes e o Rafa não está a 100 por cento. Terá dores de cabeça para fazer o 11? A explicação surgiu desta forma: "Também não temos o Draxler nem o Gonçalo Guedes, mas isso faz parte do futebol. Temos de encontrar substitutos para alguns jogadores-chave. Na semana passada jogámos sem o Rafa, o David Neres jogou na sua posição e esteve muito bem. Agora temos de encontrar uma solução para substituir o Fredrik, que está a ter um papel importante, é muito bom na criação de momentos perigosos no ataque, defende de forma fiável, mas nestas situações temos de compensar. Dispomos de um banco muito bom e temos de nos concentrar nos jogadores que estão disponíveis".



Sobre se está feliz com o sorteio da Liga dos Campeões co nsiderou: "Está resolvido, já sabemos quem é o nosso adversário, vamos jogar contra uma grande equipa. O Inter tem muita qualidade individual, muita experiência, sei que nestes jogos da fase a eliminar todos os jogadores vão dar o seu melhor. Podemos esperar jogos difíceis, mas vamos dar o nosso melhor, como fazemos sempre, na liga e em jogos internacionais. É por isso que ainda estamos na Champions. Acreditamos em nós, vamos jogar o nosso futebol e esperamos ter oportunidade para passar às meias-finais".



Na meia-final o Benfica pode defrontar o Milan ouo o Nápoles. Tem via vácil para chegar à final? A resposta suyrgiu desta forma: "Claro que não. Não quero olhar muito para a frente. O importante é o jogo do V. Guimarães amanhã. Em abril vamos jogar estes jogos, vão ser difíceis, mas para já estamos concentrados no V. Guimarães, depois, o Rio Ave, FC Porto, e a seguir a Liga dos Campeões. Mas para já mantemos a humildade, é difícil trabalhar para chegar à posição a que chegamos e não vamos mudar a abordagem. Temos de respeitar o adversário do próximo jogo, que é o V. Guimarães".





Questionado sobre sde ficou surpreendido com a ausência de Florentino da seleção considerou: "Há outras decisões, o Grimaldo também não foi chamado, temos outros jogadores que também merecem ser convocados. Mas temos de respeitar as decisões dos selecionadores, têm um grande leque de escolhas e têm de encontrar a melhor abordagem para as suas equipas. O Florentino tem estado bem, é jovem, se continuar a jogar a este nível vai ganhar experiência, vai desenvolver-se e de futuro será sem dúvida uma opção para o selecionador".