Rui Costa garante o Seixal como base do futebol do clube

Rui Costa falava numa cerimónia na Câmara Municipal do Seixal, distrito de Setúbal, de receção da equipa sub-19 de futebol dos encarnados, que conquistou a primeira UEFA Youth League da sua história, sagrando-se campeã da Europa, após derrotar o Salzburgo por 6-0.", disse o presidente do Benfica.Segundo Rui Costa, “”.”, reiterou.Em janeiro, o presidente encarnado tinha referido numa entrevista ao canal das "águias" que havia a possibilidade de o Benfica sair do Seixal, distrito de Setúbal, para se concentrar numa nova casa que albergue todas as valências do clube.O presidente encarnado anunciou na altura que estava em estudo o nascimento da Cidade Benfica, um espaço “para albergar o Benfica inteiro menos o Estádio”.Em declarações à agência Lusa, em março, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, disse que teve a garantia por parte do Benfica de que o centro de estágio do clube não iria sair do concelho.Terça-feira, na receção à equipa nos Paços do Concelho, o presidente da autarquia disse que", destacou Joaquim Santos.Rui Costa disse, por seu turno, que a vitória é acima de tudo dos jovens jogadores, lembrando-lhes que representa o início da sua carreira.