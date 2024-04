Rui Costa pede contenção nas críticas dos adeptos

O Benfica, campeão nacional, ocupa o segundo lugar da I Liga, com 73 pontos, menos sete do que o líder Sporting, quando faltam disputar quatro jornadas, tendo os ‘encarnados’ deixado o recinto do Farense sob protestos dos seus adeptos, após o triunfo por 3-1 no terreno dos algarvios.”, prosseguiu.Nesse sentido, Rui Costa disse assumir as responsabilidades da época, enquanto se recusa a desistir de revalidar o título de campeão.”, frisou.E insistiu, apelando à contenção dos adeptos.”, rematou.O Benfica recebe o Sporting de Braga, quarto classificado, no sábado, em jogo da 31.ª jornada da I Liga, tendo, até ao fim do campeonato, deslocações aos terrenos de Famalicão e Rio Ave e a receção ao Arouca.Com 12 pontos em disputa, e a necessitar de somar dois triunfos para assegurar o seu 20.º título de campeão nacional, o Sporting visita o FC Porto, no domingo, antes de receber o Portimonense, antes de visitar o Estoril Praia e terminar o campeonato em casa com o Desportivo de Chaves.