Rui Vitória garante Benfica a "jogar para ganhar" em Istambul

"Nós vamos jogar para ganhar, com o máximo respeito pelo adversário, mas vamos jogar para ganhar", disse Rui Vitória, em conferência de imprensa, confirmando que a ideia não é "segurar" a vantagem da primeira mão, conseguida em Lisboa na semana passada.

Na Luz, o Benfica "ficou em vantagem", reconhece, mas "amanhã é um jogo com história diferente" e "a forma de passar é a vitória e ir à procura do golo", explicou Rui Vitória.

Rui Vitória acentua que "todos os jogos são importantes para o Benfica". "Temos a consciência de que queremos vencer este e continuar assim, neste início de época", acrescentou.

Questionado sobre a continuidade de Jonas, confirmou que "as coisas estão resolvidas em termos contratuais", só que em termos desportivos ainda não é opção: "O jogador lesionou-se no último treino e continuamos a não poder contar com ele ainda."

Sobre a possível transferência de Rúben Dias, afirmou: "Não tenho nada de especial a dizer, os jogadores do Benfica são cobiçados. O Rúben tem tido um comportamento que em nada tem sido afetado, todo o nosso foco está na Liga dos Campeões e todos os jogadores sabem disso."

Globalmente, Rui Vitória não fecha o plantel a possíveis entradas e saídas, apesar do arranque do campeonato e da pré-eliminatória da LC.

"Até 31 agosto, pode haver entradas e saídas. As pessoas com responsabilidades no clube sabem das minhas ideias, ainda pode haver entradas e saídas. Vamos analisar o que é melhor para o Benfica e para cada um dos jogadores, não está resolvido nem fechado", disse.

O jogo entre Fenerbahçe e Benfica disputa-se no estádio Sukru Saracoglu, em Istambul, às 19:00 de terça-feira, hora de Lisboa. Na primeira mão, no estádio da Luz, o Benfica venceu por 1-0.

Quem vencer a eliminatória jogará o `play-off` de acesso à LC contra os gregos do PAOK ou os russos do Spartak de Moscovo.