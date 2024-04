Schmidt admite que "o mais provável" é o Benfica não ser campeão

“O mais provável é não sermos campeões nesta época, mas claro que não desistimos”, atirou o técnico dos ‘encarnados’, no Seixal, em conferência de imprensa de antevisão do encontro de segunda-feira com o Farense, da 30.ª jornada da I Liga.



Sem se deter, Schmidt reconheceu que resta ao Benfica “ganhar o máximo de pontos” possível até ao final da época, “15 pontos em cinco jogos, na melhor das hipóteses”, para depois ver “se ainda há alguma hipótese de recuperar” e lutar pelo título, mas assumiu que os ‘leões’ têm mais hipóteses.



“A vantagem está claramente do lado do Sporting. Estão a fazer uma boa época, muito consistente, têm muitos pontos. Nós perdemos alguns pontos ao longo da época, por isso estão sete pontos à frente e com apenas cinco jogos para disputar têm uma grande vantagem. Mas, isso não significa que esteja decidido”, desabafou.



Sobre os motivos para essa diferença que separa ‘leões’ e ‘águias’ nos dois primeiros lugares da tabela, o alemão apontou como exemplo “quatro pontos perdidos em casa, com o Farense e o Casa Pia”.



“Se virmos que perdemos quatro pontos em casa como Farense e o Casa Pia, estes jogos são um bom exemplo desta época. São jogos que temos de ganhar claramente por 3-0, 4-0 ou 5-0 e empatámos os dois. O Sporting está sete pontos à frente, com estes quatro pontos a situação seria diferente”, analisou o treinador.



Por outro lado, quando questionado sobre o seu futuro nos ‘encarnados’, Schmidt lembrou que quando decide assinar um novo contrato com um clube, como fez com o Benfica na época passada, não muda a sua decisão alguns meses depois, e garantiu que é “um grande orgulho ser treinador do Benfica”, apontando desde já à próxima época.



“Gosto muito de ser treinador desta equipa e, com a experiência que ganhámos nesta época, com a desilusão, a expectativa da equipa é muito boa e agora depende de nós tomarmos as decisões certas tendo em vista a próxima época, para nos prepararmos e lutarmos pelos títulos”, apontou.



O Benfica visita o Farense na segunda-feira, em encontro da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 20:15, no Estádio de São Luís, em Faro, e arbitragem de Gustavo Correia (AF Porto).



A equipa orientada por Roger Schmidt segue em segundo lugar no campeonato, a sete pontos do Sporting, que hoje recebe o Vitória de Guimarães, no Estádio José Alvalade.