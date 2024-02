Taça de Portugal. Benfica cumpriu percurso exigente

O próximo, o Sporting será, porventura, a exigência máxima no caminho do campeão nacional, nas meias-finais a disputar a duas mãos, na próxima quinta-feira, no Estádio José Alvalade, e em 3 de abril, na Luz.





Mas antes, o Benfica, clube recordista de títulos na Taça de Portugal, com 26, teve de ultrapassar quatro eliminatórias, três das quais com "pesos pesados", em especial o finalista vencido da última época, o Sporting de Braga.





Lusitânia foi a exceção





Depois de uma terceira eliminatória, fase em que entram no sorteio os clubes da I Liga, ainda com 64 equipas, diante de um acessível Lusitânia dos Açores, do Campeonato de Portugal, e que venceu fora por 4-1, os encarnados não voltaram a ter brinde.





A partir daqui, foram sempre adversários da I Liga e da região do Minho, com o Benfica a afastar, sucessivamente, Famalicão (2-0, em casa), em novembro, e, Sporting de Braga (3-2, em casa) e Vizela (2-1, fora), já no início do ano, em janeiro e fevereiro.





O Sporting de Braga, finalista vencido na última época – edição em que eliminou o Benfica nos quartos de final -, caiu desta vez diante dos encarnados, nos oitavos de final, e já depois de a equipa de Roger Schmidt ter afastado o Famalicão.







O derradeiro adversário antes das "meias" implicou em fevereiro uma visita ao Minho para defrontar o Vizela, com o triunfo carimbado por Arthur Cabral (33 minutos) e João Mário (65), antes de Sava Petrov reduzir para os vizelenses (68).





No percurso, o Benfica chega às "meias" com 11 golos marcados e quatro sofridos, numa folha de goleadores em que se destacam Rafa e Arthur Cabral, ambos com três, seguidos de João Mário, com dois, e Tiago Gouveia e Aursnes, ambos com um, numa contabilidade a que acresce o autogolo de Riccieli.