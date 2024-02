Taça de Portugal. Schmidt manda face a Amorim

O triunfo por 2-1 do Benfica, em 12 de novembro de 2023, fez também Rúben Amorim perder o balanço positivo que tinha face às "águias" e está agora num impasse: quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 16 golos marcados e 16 sofridos.Em embate da 11.ª jornada da I Liga, o Sporting adiantou-se quase em cima do intervalo, aos 45 minutos, com um golaço de Gyökeres, mas, aos 51, Gonçalo Inácio viu o segundo amarelo e deixou os "leões" com 10.Com mais uma unidade, os encarnados assumiram o comando do encontro e acabaram por conseguir uma épica reviravolta nos descontos, com golos de João Neves, aos 90+4, e Tengstedt, que levou a Luz à loucura, aos 90+7.Com esta reviravolta, Schmidt desempatou a seu favor os duelos com Amorim e o Sporting, depois das duas igualdades de 2022/23, a primeira no Estádio da Luz, em, na 16.ª jornada da I Liga.Os "leões" estiveram por duas vezes na frente, primeiro com um autogolo de Bah (27 minutos) e depois com um penálti de Pedro Gonçalves (53), mas o Benfica respondeu com um "bis" de Gonçalo Ramos (37 e 64), para um empate final a dois golos.Na segunda volta, em Alvalade, o desfecho foi o mesmo, mas o jogo foi completamente diferente, num cenário também ele diverso, já que, em caso de triunfo, em embate da 33.ª e penúltima ronda da prova, o Benfica sagrava-se imediatamente campeão.Em, o "onze" de Rúben Amorim chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos de Trincão, aos 39 minutos, e Diomande, aos 44, mas, na segunda parte, Aursnes reduziu, aos 71, e o miúdo João Neves empatou o jogo, aos 90+4.Com o empate, os encarnados não selaram de imediato o título, mas viriam a arrebatar mesmo o ‘38’ na semana seguinte, ao vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara por 3-0.





Treinador do Sporting sem Schmidt



Se nunca bateu Schmidt, o ex-futebolista encarnado Rúben Amorim já venceu o Benfica em quatro ocasiões, a primeira ainda pelo Sporting de Braga, por 1-0, na Luz, em 2019/20.



Já ao serviço do Sporting, soma três triunfos, em nove encontros, um em 2020/21 (1-0 em Alvalade para o campeonato) e dois em 2021/22 (3-1 na Luz, para a I Liga, e 2-1 em Leiria, na final da Taça da Liga).



Quanto aos desaires, são quatro, três antes da chegada de Schmidt, os dois primeiros na Luz, por 2-1 em 2019/20 e por 4-3 em 2020/21, no que foi a única derrota na prova dos "leões", que já entraram campeões no reduto dos encarnados.



Em Alvalade, Amorim também perdeu uma vez, por 1-0, na ronda 30 do campeonato 2021/22, culpa de tentos do uruguaio Darwin Núñez e do suplente Gil Dias.



O Sporting, de Rúben Amorim, recebe esta quinta-feira, a partir das 20h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o rival e vizinho Benfica, de Roger Schmidt, em encontro da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.