Taça de Portugal
FC Porto
"Tratamento vergonhoso" de adeptos. Benfica apresenta queixa à FPF contra FC Porto
Na sequência do clássico da Taça de Portugal, o Sport Lisboa e Benfica veio alegar que os direitos dos adeptos encarnados no acesso ao Estádio do Dragão não foram respeitados.
O Benfica anunciou na noite de quarta-feira a apresentação de uma queixa contra o Futebol Clube do Porto na Federação Portuguesa de Futebol. O clube encarnado denuncia o que considera ter sido um "tratamento vergonhoso" reservado aos seus adeptos.
Em comunicado divulgado no seu portal, o Benfica afirma que os seus adeptos "foram obrigados a descalçar-se sobre um chão molhado, num procedimento que não se encontra previsto em qualquer regulamento e que teve como único propósito a humilhação dos benfiquistas".O clube refere ainda que, no local, estavam várias pessoas de idade avançada.
"Em consequência destes atrasos deliberados, muitos adeptos só conseguiram aceder aos seus lugares já com a segunda parte em curso", lê-se na mesma nota.
"Trata-se de um comportamento absolutamente inaceitável por parte dos responsáveis de segurança do Futebol Clube do Porto, que, infelizmente, se tem tornado prática reiterada sempre que o Sport Lisboa e Benfica disputa jogos neste estádio", remata o emblema lisboeta.
Um golo apontado pelo defesa Jan Bednarek valeu a vitória aos portistas na receção ao Benfica, por 1-0. Os dragões carimbaram assim o passaporte para as meias-finais da Taça de Portugal, a par de Torreense e Fafe.
