Treinador do Nice aposta na motivação para vencer o Benfica

“Não precisamos de falar muito do Benfica. É uma grande equipa. Tem jogadores de topo. Mas, o que importa é aquilo que vamos fazer. Temos de acreditar que vamos ganhar. É essa a nossa arma. Se entramos em campo assustados, não vamos a lado nenhum”, afirmou Franck Haise, em conferência de imprensa, no centro de estágios do Nice.



O técnico de 54 anos, a viver a segunda temporada no clube, frisou que a possibilidade do Nice poder alcançar pela primeira vez na sua história a Liga dos Campeões (esteve em duas Taças dos Campeões nos anos 50 do século passado) é “motivação suficiente” para apresentar o seu melhor futebol perante o Benfica.



“Temos de estar convencidos de que somos capazes. Amanhã [quarta-feira] lá estaremos com os nossos pontos fortes. Queremos mostrar a nossa melhor imagem, A única coisa obrigatória é dar o nosso melhor. Prefiro que tomemos a iniciativa, mesmo que isso signifique cometer erros, em vez de esperar pelo que acontece ou deixar o Benfica jogar", disse.



Na mesma conferência de imprensa, o central brasileiro Dante, agora com 41 anos, reforçou as palavras do seu treinador no Nice e confessou que só ouvir o hino da Liga das Campeões vai deixar todos os jogadores na máxima força.



“É preciso ter muita coragem, mas também muita calma quando é preciso. É preciso ser intenso. Só a música da ‘Champions’ traz logo motivação. Sabemos que podemos entrar para a história do clube e fazer toda a gente feliz. Isso é incrível”, disse Dante, que vai cumprir a sua última temporada como jogador profissional.



Benfica e Nice defrontam-se às 20:00 de quarta-feira, no estádio Allianz Riviera, a contar para a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do inglês Michael Oliver.