Valéria reforça futebol feminino do Benfica

", indica o Benfica. no sítio oficial na Internet.A avançada, que foi chamada à seleção do Brasil em 2020, num particular com Equador, em que marcou um golo, disse estar preparada para representar o Benfica, clube em que reencontra as compatriotas Ana Vitória e Nicole.

“A adaptação vai ser fácil. Há muitas brasileiras e, por isso, não vou ter problemas com a adaptação. O melhor vai ser dentro de campo, porque já conheço o futebol delas e elas o meu. Vamos poder trabalhar e contribuir para a equipa”, considerou, em declarações à BTV.





Valéria está entusiasmada com este novo passo na carreira e até deixa sugestões para que tudo corra bem de águia ao peito.



"Trabalhar dia a dia. Dar o melhor dentro de campo e poder ter sempre comunicação. Comunicar dentro de campo é importante para trabalhar em conjunto e ajudar a equipa", concluiu a mais recente contratação das "águias".