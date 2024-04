Vata e o improvável pé direito de Kardec

Os gauleses nunca esqueceram esse tento e tentaram a vingança uma década depois, nos "oitavos" da Liga Europa de 2009/10, mas, após empatarem 1-1 na Luz e liderarem por 1-0 a segunda mão, acabaram derrotados por 2-1 no Vélodrome, culpa de um golo apontado aos 90 minutos, pelo brasileiro Alan Kardec.Vata Matanu Garcia, em 1990 um experiente jogador de 29 anos, e agora já com 63, e Alan Kardec, na altura um "miúdo" de 21 anos e neste momento um veterano de 35, ainda em atividade, no Atlético Mineiro, são, assim, os "heróis" dos confrontos com o Marselha.O OM nunca esqueceu, porém, a final que Vata lhes "roubou" e, em 2009/10, no reencontro com o Benfica, nos "oitavos" da Liga Europa, tentaram a "vingança".Feitas as contas, o Benfica soma dois apuramentos em duas eliminatórias com o Marselha, face ao qual contabiliza duas vitórias, um empate e uma derrota, com cinco golos marcados e quatro sofridos.O quinto encontro entre o Benfica e o Marselha, para a primeira mão dos quartos de final da edição 2023/24 da Liga Europa, disputa-se na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.