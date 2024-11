Zeki Amdouni convocado para a seleção da Suíça

Titular nos dois últimos encontros da Suíça do Grupo 4 da Liga A das Nações, Amdouni, que está no Benfica por empréstimo do Burnley, continua a fazer parte das escolhas do selecionador Murat Yakin.A Suíça recebe a Sérvia em 15 de novembro, em Zurique, e visita três dias depois a Espanha, num encontro marcado para Tenerife, nas duas últimas jornadas da fase de grupo da Liga das Nações.A seleção helvética está em perigo de descer à Liga B, uma vez que tem apenas um ponto em quatro encontros, menos três do que a Sérvia, com a Espanha a liderar, com 10 pontos, à frente da Dinamarca, com sete.