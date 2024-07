Cavendish isola-se como recordista de vitórias em etapas

Aos 39 anos, Cavendish `desempatou` finalmente com o belga Eddy Merckx, ao bater ao sprint, no final dos 177,4 quilómetros entre Saint-Jean-de-Maurienne e Saint-Vulbas, o belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e o norueguês Alexander Kristoff (Uno-X), respetivamente segundo e terceiro com as mesmas 04:08.46 horas do histórico vencedor.

Na geral, Tadej Pogacar (UAE Emirates) manteve as diferenças para os perseguidores, com o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a ser segundo, a 45 segundos, e o dinamarquês Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), bicampeão em título, terceiro, a 50.

Na quinta-feira, a sexta etapa liga Mâcon a Dijon, no total de 163,5 quilómetros planos.