Italiano Antonio Tiberi vence Volta ao Luxemburgo em bicicleta

Tiberi, de 23 anos, foi hoje quarto na última etapa, disputada numa distância de 176,9 quilómetros e ganha pelo francês David Gaudu (Groupama):



O gaulês cronometrou 4:06.03 horas, impondo-se sobre a meta a Quinn Simmons (Lidl-Trek), Jordan Jegat (TotalEnergies) e Tiberi, que terminaram com mais três segundos.



O neerlandês Mathieu van der Poel, que partiu na liderança com 10 segundos de vantagem sobre Tiberi, foi sexto na etapa, a 26 segundos do vencedor, e segundo na geral.



O português Rui Costa foi 44.º na tirada que ligou Mersch à cidade do Luxemburgo, a 2.11 minutos do vencedor, e fechou a prova, que em 2021 foi ganha por João Almeida, na 42.ª posição.



Já Ivo Oliveira (UAE Emirates) terminou a etapa no 83.º lugar, e foi 81.º da classificação geral da prova, da qual Ruben Guerreiro (Movistar) desistiu, após uma queda na segunda etapa.