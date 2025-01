Narváez perto da vitória no Tour Down Under

O equatoriano impôs-se no final dos 145,7 quilómetros, entre McLaren Vale e Willunga Hill, em 03:17.02 horas, com o mesmo tempo do britânico Oscar Onley (Picnic PostNL) e do neozelandês Finn Fisher-Black (Red Bull-BORA-hansgrohe), segundo e terceiro classficados na etapa ‘rainha’, respetivamente.



Narváez conquistou nove segundos de vantagem sobre Romo, segundo classificado e anterior líder, que hoje não foi além do quinto lugar, a três segundos dos primeiros, podendo, no domingo, tornar-se no primeiro equatoriano a vencer a corrida australiana e suceder ao britânico Stephen Williams.



O português Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) subiu hoje dois lugares, do 17.º para o 15.º, a 01.06 minutos do líder, graças à 17.ª posição na etapa, a 45 segundos de Narváez, enquanto Rui Oliveira (UAE Emirates) terminou na 106.ª posição, a 09.33, mantendo-se no 100.º posto, a 22.29.



No domingo, a 25.ª edição do Tour Down Under termina com os 90 quilómetros da sexta e última etapa, com partida e chegada a Adelaide, cujo triunfo deverá ser disputado ao sprint.