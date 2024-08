Roglic e Almeida saltam para a frente da Volta a Espanha

O esloveno venceu ao sprint o percurso de 170,5 quilómetros que ligou Plasencia a Pico Villuercas, em 4:26.49 horas, à frente do belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny), segundo, e do ciclista luso, terceiro.



Roglic subiu ao primeiro lugar da geral, com menos oito segundos do que João Almeida, atual vice-líder, e 32 face ao espanhol Enric Mas (Movistar), que é terceiro.



A quinta etapa da Volta a Espanha realiza-se na quarta-feira, entre Fuente del Maestre e Sevilha, num total de 177 quilómetros.