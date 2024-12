Carnaval de Calabar na Nigéria procura atrair turistas num país assolado pela inflação

"O Carnaval de Calabar, também conhecido como a maior festa de rua em África, teve um impacto significativo na economia do estado de Cross River desde a sua criação, em 2004", declarou o governo local no seu `site`.

O evento é usado para atrair turistas, segundo um antigo governador do estado e criador do evento, Donald Duke, numa nação que enfrenta problemas económicos e os níveis mais altos de inflação de que há memória.

"Ao longo dos anos, Calabar emergiu como uma fonte de orgulho para a Nigéria no domínio do turismo durante as férias anuais de Natal, das celebrações do carnaval e da hospitalidade", declarou Duke, citado no `site`.

"O carnaval é uma apresentação distinta da herança africana, expressa através da música, da dança, do teatro e da criatividade visual evidente nos elaborados carros alegóricos, trajes e maquilhagem. Desde a sua criação, o festival registou um crescimento notável em termos de popularidade e de escala", prosseguiu.

O evento está atualmente na sua 18.ª edição e conta com um número crescente de bandas, tanto competitivas como não competitivas, explicou a entidade regional.

Todos os anos, o carnaval adota um tema para complementar as suas atividades e o deste ano é "a nossa prosperidade partilhada".

"O conselho da comissão do carnaval elabora anualmente os programas do Carnaval do Calabar, introduzindo novas atividades no plano de cada ano", explicou.

Além disso, o festival inclui outros espetáculos como um desfile de moda, introduzido em 2016, o concurso de beleza (Miss África, introduzido em 2016), uma regata de barcos, a aldeia natalícia e as danças tradicionais.

As cerimónias, que decorrem durante o mês de dezembro, começaram às 12:00 (11:00 em Lisboa) de dia 01 com a inauguração da iluminação da árvore de Natal no Millennium Park, em Calabar.

Este ano, segundo o Governo local, a diáspora pode acompanhar o evento `online` através da aplicação móvel "My Cross River".

Hoje celebra-se o "Carnaval Júnior", decorrendo sábado o Carnaval de Calabar com um desfile de bandas, numa marcha de 12 quilómetros. O mês de festejos termina na segunda-feira, dia 30, com uma "Festa de rua".

O custo de vida na Nigéria tem aumentado desde que Bola Tinubu chegou ao poder, em maio de 2023, com a inflação a atingir um máximo histórico de 33,95% em junho, fazendo subir o custo de produtos básicos como o arroz, o milho e o inhame, tornando-os incomportáveis para muitos nigerianos.

A Nigéria, um país dividido entre o sul predominantemente cristão e o norte predominantemente muçulmano, é o mais populoso de África, com mais de 213 milhões de habitantes, e um grande produtor de petróleo, bem como uma das maiores economias do continente.

No entanto, quatro em cada dez nigerianos vivem abaixo do limiar de pobreza, de acordo com o Banco Mundial.