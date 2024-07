Cartaz do festival Mimo em Amarante sofre alteração devido a falha informática global

"O chamado `apagão´ que, desde sexta-feira afeta sistemas informáticos um pouco por todo o mundo e que tem provocado o caos nos mais variados serviços, incluindo hospitais, bancos, aeroportos e sistemas de gestão de viagens acabou também por afetar a chegada a Portugal de artistas vindos para o Mimo Amarante", referiu a organização do festival, que começou na sexta-feira, em comunicado.

Devido a "todos os constrangimentos sofridos e depois de exploradas e esgotadas todas as alternativas viáveis", a organização do Mimo explicou ter sido "obrigada a fazer alguns ajustes" no cartaz.

Uma das alterações é o cancelamento da atuação da atriz, cantora, compositora e guitarrista Fatoumata Diawara, do Mali, que estava prevista para hoje às 00:30 no Parque Ribeirinho.

"Foi cancelado [o concerto] depois de esgotadas todas as possibilidades, aéreas e terrestres, para fazer chegar a Amarante artistas, equipa e equipamentos", referiu.

Contudo, a organização salientou que se mantém, quer do seu lado, quer do lado da artista, vontade de atuar no Mimo, motivo pelo qual a sua presença está já confirmada para a edição de 2025.

"Passa já a ser a primeira confirmação da edição de 2025", vincou.

Outra das mudanças é a atuação de Kebra Ethiopia Sound System, da África do Sul, que passa de domingo, dia para o qual estava agendada, para segunda-feira, às 00:20, no Palco Ribeirinho.

Também o concerto de Rita Benneditto, que estava previsto para o Palco Ribeirinho para as 20:00 de hoje, passa para as 23:00, assim como o de Ilê Aiyê, que estava agendado para hoje às 20:30, passa para as 00:30 de domingo.

O palco principal do festival está no Parque Ribeirinho, junto ao Rio Tâmega, mas o Mimo estende-se também ao recém-inaugurado Cine-Teatro de Amarante, ao Museu Amadeo de Souza-Cardoso, ao Museu da Identidade e Memória, à Igreja de São Gonçalo, ao Centro Cultural e aos parques e ruas da cidade.

Os horários, locais e programação podem ser consultados no `site` do festival (mimofestival.com).

O Mimo nasceu em Olinda, no Brasil, e soma 60 edições.