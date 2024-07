Faina. O regresso à ficção de Marta Pais Oliveira

A obra retrata a vida dura dos homens do mar e o trabalho em terra das mulheres da comunidade piscatória de Espinho, no início do século XX, e descreve as alterações provocadas pelo progresso económico e pelo início de laboração de uma fábrica conserveira."Faina" é um romance em que a arte xávega, em vias de desaparecer, é protagonista e marca o regresso à escrita de ficção da jovem escritora Marta Pais Oliveira, cujo primeiro romance, "Escavadoras", ganhou, em 2021, o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís.O livro, com 368 páginas, saiu com a chancela da editora Gradiva.