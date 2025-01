Já são conhecidos os filmes nomeados para os Óscares

O filme Emília Perez lidera a corrida aos Óscares de Hollywood com 13 nomeações. Brutalista e Wicked estão também em destaque com 10 nomeações cada. São os mais apontados nas diferentes categorias, incluindo melhor filme, melhor realizador.

Na corrida à estatueta dourada para melhor ator, destacam-se os nomes Adrien Brody, Ralph Fiennes ou timothée Chalamet entre as atrizes, Karla Sofia Gáscon, Demi Moore ou a brasileira Fernanda Torres estão entre as nomeadas.



De resto, o trabalho realizador brasileiro Walter Salles - Está também nomeado nas categorias de melhor filme e melhor filme estrangeiro.



Este ano o anúncio das categorias sofreu atrasos e mudanças no formato, por causa dos incêndios que afetam Los Angeles.



A cerimónia vai ser apresentada pelo comediante americano Conan O'Brien, na madrugada de 2 para 3 de março e vai ter transmissão em direto na RTP.