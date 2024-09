Livro junta 23 histórias de portugueses na Alemanha nos últimos 60 anos

Mário dos Santos, editor, explica que são 23 histórias de portugueses de várias gerações que partilham a experiência pela qual passaram desde a sua chegada à Alemanha.

"A relação que os portugueses têm com a Alemanha não é uma relação complicada. Talvez não seja uma relação de amor profundo, mas sim de sentida gratidão e reconhecimento, onde se sentem bem e à qual agradecem o acolhimento e as oportunidades para construir o seu futuro de cabeça levantada, condignamente", adiantou, em declarações à Lusa.

Entre as 23 histórias contam-se os testemunhos de jornalistas, conselheiros e antigos conselheiros das comunidades portuguesas na Alemanha, empresários, investigadores, operários e atores, entre outros.

José Luís Carneiro, antigo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e ministro da Administração Interna, escreve no prefácio que a comunidade portuguesa na Alemanha, por estar "num dos países mais evoluídos da Europa", foi sempre "uma das que mais empreendeu e inovou", tanto no seu país de acolhimento, como nos "exemplos positivos que levou para Portugal".

Nos anos 1950, devido à escassez de mão-de-obra, o Governo da República Federal da Alemanha recrutou trabalhadores temporários no estrangeiro através do programa "Gastarbeiterprogramm" para a reconstrução do país.

A 20 de setembro comemora-se a assinatura do acordo bilateral entre Portugal e a Alemanha em 1964.

"Sinto-me bem integrada na sociedade alemã. Aqui casei, aqui nasceram a minha filha e netos. Aqui tenho amigos com quem posso contar. Aprecio imensamente a cultura alemã, que aprendi a amar desde a infância. Posso dizer que cresci entre duas culturas. E hoje continuo vivendo entre estas duas culturas", partilha a professora Margarida Nörenberg, na Alemanha desde 1965, naquele que é o primeiro testemunho do livro.

"O contacto com estes emigrantes da assim chamada primeira leva encheu-me a alma de um amor e de um respeito muito profundos pela gente da minha terra. Ainda hoje tenho presente a sala da associação, onde, à volta de uma grande mesa, nos reuníamos uma vez por semana. Quantas mãos gretadas e feridas à minha frente, quanta humildade, quantos rostos e palavras falando de saudade, quanto sacrifício, vigor e determinação no desejo de contribuírem para o bem dos que tinham ficado longe", pode ler-se no livro.

"O 60.º aniversário da chegada dos primeiros portugueses é um acontecimento muito especial para os dois países, mas também para mim", conta Catarina dos Santos-Wintz, advogada e deputada do parlamento federal alemão.

"Este aniversário é também significativo para as duas comunidades. Para muitos, há 60 anos, marcou-se o início de uma viagem que enriqueceu a paisagem alemã e mudou a vida de muitos portugueses e dos seus descendentes. Na Alemanha, isto pode ser sentido de muitas formas, seja através de celebrações partilhadas, do cultivo de tradições, da difusão da cozinha portuguesa ou da língua portuguesa. É o meio através do qual podemos transmitir histórias, música e literatura", pode ler-se.

O livro "Portugueses na Alemanha - 60 anos - 23 histórias", da Oxalá, já foi lançado e pode ser adquirido na página oficial da editora.