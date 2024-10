Mimicat é destaque da Semana Cultural da China em Macau

Mimicat, que representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 2023 e lançou o terceiro álbum, "Peito", em setembro, vai atuar na sexta-feira e no domingo na Doca dos Pescadores da região chinesa.

O primeiro dia de espetáculos, 18 de setembro, inclui ainda atuações da cantora angolana "Noite e Dia", da cantora cabo-verdiana Paulinha, do "rapper" da Guiné Equatorial Negro Bey, do grupo timorense Nabilan e da China Broadcasting Performing Arts Troupe.

A companhia chinesa irá tocar o tema popular português Canção do Mar, celebrizado por Dulce Pontes, revelou numa conferência de imprensa a secretária-adjunta do Fórum de Macau, Xie Ying.

A Semana Cultural é organizada pelo Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), com apoio das associações das comunidades lusófonas na região.

A Semana Cultural terá um orçamento de 11,5 milhões de patacas (1,31 milhões de euros), "semelhante ao do ano passado", disse à Lusa o coordenador do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum Macau, Vincent U U Sang.