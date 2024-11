Morreu Fernando Fragata, realizador do filme "Contraluz"

Morreu o realizador Fernando Fragata. Tinha 58 anos. O anúncio foi feito pela Academia Portuguesa de Cinema, esta sexta-feira, sem revelar a causa, o local e a data do falecimento.

Fernando Fragata realizou mais de uma dezenas de filmes.



Um deles, "Contraluz", foi um sucesso de bilheteira, em 2010, e foi o primeiro filme português a ser transmitido nos Estados Unidos, contando com um elenco internacional.



O realizador dirigiu também "Pesadelo Cor-de-Rosa" e "Sorte Nula".



Fernando Fragata nasceu no Estoril, em 1965, e começou por ser operador de câmara.



Estreou-se como realizador apenas em 1995, com a curta-metragem "Amor & Alquimia".



Ao longo da carreira recebeu vários prémios internacionais.